У бюро стверджують, що компанія купувала товари у фірм з ознаками «фіктивності».

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило про викриття несплати 42 млн грн податків сільськогосподарською компанією екс-нардепа.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, що належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

За даними БЕБ, детективи встановили, що службові особи згаданого товариства протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість. Це сільськогосподарське підприємство документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».

Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Раніше джерела українських ЗМІ повідомляли, що мова йде про екснардепа Олександра Табалова.

Фото: БЕБ

Як відомо, Олександр Табалов був одним з депутатів, що голосували за «Диктаторські закони» у січні 2014 року.

Нагадаємо, раніше у БЕБ повідомили, що відомство забезпечило відшкодування до бюджету 531 млн гривень у справі "Укртатнафти". Кошти вже поступили до Державного бюджету.