БЕБ на Львівщині упередило незконне відшкодування 78,7 млн грн ПДВ

Компанії реалізовували імпортовані товари впродовж 2022 року без відображення їх у податковій звітності.

Аналітики Бюро економічної безпеки встановили декілька суб’єктів господарювання на Львівщині, що хотіли незаконне відшкодувати з бюджету ПДВ у розмірі майже 79 млн грн.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Компанії реалізовували імпортовані товари впродовж 2022 року без відображення їх у податковій звітності.

“Службові особи внесли неправдиві відомості до офіційних документів про нібито наявні залишки товарів у складських приміщеннях. Таким чином вони штучно створили та подали заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ”, – йдеться у повідомленні.

За результатами цієї схеми, компанії планували отримати відшкодування загалом 78,7 млн грн ПДВ на свої рахунки в банківських установах.

У межах досудового розслідування детективи виявили відсутність згаданих товарних залишків у складських приміщеннях компаній.

“За результатами проведеної роботи співробітників ТУ БЕБ у Львівській області підприємство скорегувало свою податкову звітність та відмовилось від бюджетного відшкодування. Незаконне відшкодування 78,7 млн грн ПДВ упереджено”, – додали у БЕБ.

Нагадаємо, на початку лютого БЕБ та СБУ викрили схему вивезення сотень мільйонів гривень до Євросоюзу через Росію та Білорусь. Піймали двох зловмисників зі 16 мільйонами готівки.