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ВАКС очолила суддя Віра Михайленко

Відповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.

ВАКС очолила суддя Віра Михайленко
Фото: ВАКС

Новою очільницею Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко. 

Про це йдеться на сайті ВАКС.

Відповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року ВАКС очолювала Олена Танасевич. Після цього повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин. Він, до речі, має найбільший суддівський стаж. 

Торік у травні головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Нагадаємо, напередодні Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ анонсувала співбесіду щодо доброчесності для 21 кандидата.

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