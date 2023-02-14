Здавали росіянам позиції ЗСУ та корегували вогонь по свої населених пунктах.

Чотирьом російським агентам суди ухвалили вироки за вчинення державної зради та колабораційної діяльності.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, мешканців Донеччини засуджено до 14 та 13 років позбавлення волі, а жителя Луганщини - до 12 років за ґратами.

Так, мешканець міста Дружківка з лютого по березень 2022 року неодноразово передавав своєму зятю – колишньому учаснику НЗФ "Республіканська Гвардія "ДНР" - інформацію про розташування техніки та військовослужбовців ЗСУ на території міста.

Зловмисник креслив схеми, де позначав місця перебування українських захисників. Також надсилав рашистам фото слідів проїзду військової техніки і текстові повідомлення.

Інший засуджений – житель Бахмута. Він у квітні-серпні також надсилав представникам "Народної міліції ДНР" дані про місця дислокації, вогневі позиції і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у місті та прилеглих селищах.

Житель Сєвєродонецька збирав та передавав інформацію про місця дислокації особового складу та техніки українських захисників на території міста. А під час масованих обстрілів він допомагав встановлювати цілі для ураження та корегував ворожий вогонь.

"Задокументовано, що на початку квітня 2022 року після надання координат позицій ЗСУ їх обстріляли збройні сили РФ. Інформатора викрили і затримали правоохоронці", - додали в ОГП.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Як повідомили в Службі безпеки України, засудили також агента, який передавав розвіддані через свого "зв’язкового" з підконтрольного загарбникам "МДБ ДНР".

Нагадаємо, перед судом постане колаборант із Харківщини.

Днями жителеві селища Борова на Харківщині повідомили про підозру в колабораційній діяльності під час окупації - він працював "поліцейським".