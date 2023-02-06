Ексчиновнику Міноборони Хмельницькому суд збільшив розмір застави до 40 млн грн

Апеляція збільшила заставу для колишнього директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького до 40 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Клопотання захисту про скасування запобіжного заходу залишили без задоволення. Хмельницький перебуватиме у СІЗО до 1 квітня.

Раніше Шевченківський суд призначив ексчиновнику заставу в розмірі 2,6 млн грн, хоча прокуратура просила про 107 млн грн. В розтраті саме такої суми підозрюють Хмельницького, коли його департамент закуповував бронежилети ймовірно низької якості для українських військових.

У ЦПК зауважили, що однією з цікавих обставин у справі є те, що повний текст рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу Хмельницькому згідно з ухвалою мали оголосити лише о 16.45 6 лютого. Натомість до цього часу апеляція вже розглянула скарги.

Нагадаємо, днями Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Хмельницького звинувачують у розтраті державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.