На Київщині суд виніс вирок фотографу через дитяче порно, відомо про 43 жертви

У Київській області суд виніс вирок фотографу за виготовлення та розповсюдження дитячого порно. Про це повідомили у поліції регіону.

50-річний житель Українки виготовляв фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми. Після цього зловмисник продавав матеріали іноземцю за кордон.

Правоохоронці встановили, що чоловік чинив злочини протягом 2013 – 2020 років. За цей час зловмисник виготовив близько 10 тисяч заборонених фото та відео.

Наразі встановлено 43 особи малолітніх потерпілих, яких чоловік примушував до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру.

У серпні 2021 року слідчі поліції Київщини скерували до суду щодо фігуранта обвинувальний акт. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.4, ч.5 ст. 301, ч.2 ст. 156, ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України.

Вчора суд обрав зловмиснику покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, торік у грудні у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією.