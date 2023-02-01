Окупанти змушують жителів Старобільська на Луганщині віддавати дітей на "правильне патріотичне виховання"

Батькам, які відмовляються посилати малечу в козацько-кадетський корпус, росіяни погрожують позбавленням батьківських прав.

Російські окупанти у Старобільську Луганської області змушують жителів віддавати дітей до "козацько-кадетського корпусу".

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

У цей "корпус" приймають малечу віком від 6 років. Загарбники пояснюють цей крок необхідністю "правильного патріотичного виховання".

Тим жителям, які відмовляються віддавати своїх дітей до такої установи, окупанти погрожують позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, росіяни розробили програму з русифікації української молоді на 10 років.

Також вороги проводять політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих українських територіях.