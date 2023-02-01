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І лютий, і березень будуть дуже активні дії на фронті, - ГУР

Росіяни продовжують наступальні дії.

І лютий, і березень будуть дуже активні дії на фронті, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни із Росією. 

Про це в телеефірі заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Ми знаходимося напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень будуть дуже активні дії", - сказав він.

Юсов зазначив, що зараз ситуація на фронті важка. Росіяни продовжують наступальні дії.

За його словами, враховуючи стан війська РФ, нічого іншого, окрім як воювати кількістю, у них не залишається. Він також додав, що втрати противника набагато більші, ніж в українських захисників.

На його думку, росіяни розуміють, що міжнародна підтримка України посилюється. Тому РФ продовжує кидати на штурмові дії мобілізованих, а також найманців із ПВК "Вагнера" та інших приватних компаній.

Як повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, російські окупанти намагаються "промацати" українську оборону. Це відбувається і на суходолі, і на морі, і в повітрі.

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