1 лютого Львівський апеляційний суд продовжив розгляд скарги на рішення Яворівського районного суду у справі міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Перше засідання відбувалося 27 січня, але на прохання захисту остаточний розгляд був перенесений.

Нагадаємо, що суд першої інстанції встановив, що Атрошенко діяв в умовах конфлікту інтересів та визнав винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому ч. 1 та 2 статті 172—7 КУпАП.

7 грудня 2022 року рішенням суду на міського голову наклали штрафи у розмірі 6800 та 3400 гривень, а також на рік позбавили права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Водій міського голови Чернігова Олександр Коробко 2 липня 2022 за вказівкою свого керівника намагався перетнути кордон на автомобілі Tesla, який перебуває у власності дружини Атрошенка.

1 лютого засідання почалося з допиту свідка Олександра Коробка і з’ясування обставин його службового відрядження яке є предметом розгляду. Засідання тривало близько двох годин.

Суддя Львівського апеляційного суду ухвалив рішення задовольнити апеляційну скаргу частково. Суд скасував накладання штрафу у розмірі 3400 грн, проте заборона обіймати посаду міського голови лишилася чинною.

Коментуючи ухвалу суду, Атрошенко заявив, що вважає це рішення несправедливим та направленим проти України як демократичної держави.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що вирок підриває основи самоврядування, та додав, що збирається оскаржувати його в європейських судах.

Під час засідання в залі суду були присутніми очільники Києва Віталій Кличко, Львова Андрій Садовий, народний депутат Микола Княжицький, представники Чернігівської міськради та партії «Удар».

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, раніше Атрошенко заявив, що його намагаються усунути від управління містом, призначивши військову адміністрацію. Згодом він звернувся в СБУ та поліцію, заявивши, що за ним стежать невідомі особи.