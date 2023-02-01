Поліція прийшла з обшуками до організаторів онлайн-стрімів, де кривдили дівчат.

Про це повідомляє Нацполіція.

“Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

За даними ЗМІ, раніше у соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та, ймовірно, ґвалтували їх.

Про історію повідомила телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко.

Вона зазначила, що підписниця скинула їй аккаунт, автори якого накачують дівчат алкоголем та транквілізатором, а потім роблять стріми.

Дівчат знімають майже без одягу, вони лежать непритомні на підлозі. Іноді блогери торкаються до їхніх інтимних частин тіла та коментують побачене.

За даними Ярослави Кравченко, хлопців звати Андрій та Павло, вони заробляють на життя криптовалютами, винаймають квартиру у Києві. Мета їхнього блогу – "показати світові шльондр".

"Знайшлися ще імена деяких хлопців, які були в цій квартирі і брали участь. Можливо, через деякий час я отримаю контакти постраждалих дівчат. Консультуються у різних напрямках, що можна робити", – каже Ярослава Кравченко.

За словами Ярослави, після розголосу ситуації їй в особисті повідомлення приходили, як слова підтримки і заклики покарати організаторів вечірок, так і закиди, що, мовляв, дівчата приходили додому до блогерів добровільно.

"Ніхто не йде на вечірку бути без дозволу знятим на відео, опозореним та зґвалтованим", – каже Ярослава Кравченко.

Наразі акаунти блогерів закриті, однак, за словами Кравченко, один з них – Андрій – вийшов на зв'язок, щоб "розібратися в правді".

Після розголосу правозахисники та громадські організації почали звертатися до юристів та правоохоронних органів.