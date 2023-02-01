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Франція надасть Україні ще 12 САУ CAESAR, – Себастьян Лекорню

До літа 2 000 українських військових пройдуть навчання у Франції.

Франція надасть Україні ще 12 САУ CAESAR, – Себастьян Лекорню
Фото: Міноборони України

Франція надасть Україні додатково 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, підтримуватиме у працездатному стані озброєння, що вже було надане і організує навчання українських військових.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Франції Себастьян Лекорню за підсумками зустрічі з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

“Фонд підтримки України дозволяє надати ще 12 додаткових самохідних артилерійських установок Caesar на допомогу Україні. Франція – надійний і міцний союзник України, ми вшановуємо мужність і силу українських воїнів, – зазначив голова оборонного відомства Франції.

Себастьян Лекорню також повідомив, що Франція забезпечить:

  • Підтримання в працездатному стані вже переданого обладнання, зокрема гаубиць Caesar. У рамках Фонду підтримки України на утримання буде спрямовано кілька десятків мільйонів євро.
  • Постачання пального і боєприпасів для вже наданої техніки.
  • Організацію навчання військовослужбовців. До літа 2 000 українських військових пройдуть навчання у Франції. Також до кінця місяця Франція направить 150 інструкторів, які будуть навчати 600 українських військових на місяць.
  • Достатні запаси ракет для зенітно-ракетного комплексу Crotale. Також, у рамках Фонду підтримки Україна отримає радар GM 200.

 

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков прибув із візитом до Франції. Він зустрівся з французьким колегою Себастьєном Лекорно. 

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