Франція надасть Україні ще 12 САУ CAESAR, – Себастьян Лекорню

До літа 2 000 українських військових пройдуть навчання у Франції.

Франція надасть Україні додатково 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, підтримуватиме у працездатному стані озброєння, що вже було надане і організує навчання українських військових.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Франції Себастьян Лекорню за підсумками зустрічі з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

“Фонд підтримки України дозволяє надати ще 12 додаткових самохідних артилерійських установок Caesar на допомогу Україні. Франція – надійний і міцний союзник України, ми вшановуємо мужність і силу українських воїнів, – зазначив голова оборонного відомства Франції.

Себастьян Лекорню також повідомив, що Франція забезпечить:

Підтримання в працездатному стані вже переданого обладнання, зокрема гаубиць Caesar. У рамках Фонду підтримки України на утримання буде спрямовано кілька десятків мільйонів євро.

Постачання пального і боєприпасів для вже наданої техніки.

Організацію навчання військовослужбовців. До літа 2 000 українських військових пройдуть навчання у Франції. Також до кінця місяця Франція направить 150 інструкторів, які будуть навчати 600 українських військових на місяць.

Достатні запаси ракет для зенітно-ракетного комплексу Crotale. Також, у рамках Фонду підтримки Україна отримає радар GM 200.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков прибув із візитом до Франції. Він зустрівся з французьким колегою Себастьєном Лекорно.