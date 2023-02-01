Державне бюро розслідувань (ДБР) запобігло диверсії на Курахівській ТЕС та вилучило схрон з вибухівкою.

Про це відомство повідомило в Telegram.

“Працівники ДБР в ході спеціальної операції запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував експравоохоронець з Донеччини разом зі своїм спільником”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що після захоплення окупантами частини Донецької області посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати на ворога.

Підтримуючи ідею “руського міра”, фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на “об’єкті” повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери.

Працівники ДБР встановили факт підготовки диверсії у межах розслідування провадження щодо державної зради колишнього правоохоронця, який проводив фільтраційні заходи на одному з блокпостів тимчасово окупованої території Донеччини.

Працюючи на окупантів, він перевіряв автівки та шукав серед водіїв та пасажирів людей, які мають приналежність до правоохоронних органів України чи військовослужбовців ЗСУ та співпрацюють з державними органами влади України.

Працівники ДБР викрили його наміри щодо диверсії, встановили місцезнаходження схрону та запобігли терактові. Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді та у готуванні до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Наразі працівники ДБР шукають спільника підозрюваного.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Харкову і збирав дані про СЗУ. Ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого завербували в листопаді минулого року.