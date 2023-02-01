Головне за ніч. Середа, 1 лютого

Відбиті атаки противника на Донеччині, втрати окупантів, новий пакет військової допомоги від США, заява МОК.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по районах ворога та 2 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

Окупанти завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Уражень зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 1 лютого Росія втратила на війні з Україною близько 128 420 осіб. За учора Збройні сили ліквідували близько 920 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Поінформовані офіційні особи США повідомляють про підготовку нового пакету військової допомоги Україні на суму 2,2 мільярда доларів.

Очікується, що про надання зброї оголосять вже цього тижня. Пакет включатиме допоміжне обладнання для систем ППО “Patriot”, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

За словами одного з чиновників, частина пакету, а саме 1,725 мільярда доларів, надійде з фонду "Ініціативи сприяння безпеці України" (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не з запасів Сполучених Штатів.

Кошти USAI підуть на придбання нової зброї – наземної бомби малого діаметра (GLSDB – Ground-Launched Small Diameter Bomb), тобто маленьких бомб, що встановлюються на ракети чи так званих “крилатих бомб”. Бомби виготовлені компанією “Boeing Co” (BA.N) і мають радіус дії 150 км.

Reuters зазначає, що Сполучені Штати відхилили запити України щодо ракети ATACMS дальністю 297 км.

Вперше про пропозицію Boeing надати Україні GLSDB стало відомо у листопаді. Тоді передбачалося, що Україна може отримати GLSDB до весни.

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Окупанти продовжують вивозити до Сирії зерно з тимчасово окупованих територій, повідомили у Центрі національного спротиву.

Зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус.

Також одним з “улюблених” маршрутів є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також металобрухт зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.

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У Міжнародному олімпійському комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – йдеться у повідомленні МОК у Twitter.

У Міжнародному олімпійському комітеті зробили цю заяву у відповідь на слова президента НОК Росії Станіслава Познякова про те, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024 нарівні з усіма.

Які саме заборони включають санкції - в нашій новині.

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