МОК дотримуватиметься санкцій проти російських і білоруських спортсменів

Йдеться про санкції, що були затверджені у грудні 2022 року.

У Міжнародному олімпійському комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

Про це МОК повідомив у Twitter.

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

The sanctions against the Russian and Belarusian States and Governments are not negotiable. They have been unanimously confirmed by the recent Olympic Summit meeting on 9 December 2022.



➡️ IOC reaction to comments made by the ROC President Stanislav Pozdnyakov. pic.twitter.com/BuQdZNseDf — IOC MEDIA (@iocmedia) January 31, 2023

У Міжнародному олімпійському комітеті зробили цю заяву у відповідь на слова президента НОК Росії Станіслава Познякова про те, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024 на рівні з усіма.

Санкції включають наступні заборони:

в РФ та Республіці Білорусь не можуть проходити міжнародні спортивні події, які організовуються чи підтримуються олімпійськими комітетами;

росіяни та білоруси не можуть використовувати свій гімн, прапор, кольори і будь-які інші символи країн на будь-яких спортивних подіях і зустрічах від МОК;

урядові чи державні чиновники Росії та Білорусі не можуть бути акредитованими на будь-яку міжнародну зустріч чи спортивний захід.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відкинув звинувачення з боку українських офіційних осіб у розпалюванні війни.