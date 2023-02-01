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МОК дотримуватиметься санкцій проти російських і білоруських спортсменів

Йдеться про санкції, що були затверджені у грудні 2022 року.

МОК дотримуватиметься санкцій проти російських і білоруських спортсменів
Фото: today.com

У Міжнародному олімпійському комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

Про це МОК повідомив у Twitter.

"Санкції проти Росії та Білорусі, а також їхніх урядів не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно затверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

 

У Міжнародному олімпійському комітеті зробили цю заяву у відповідь на слова президента НОК Росії Станіслава Познякова про те, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді-2024 на рівні з усіма.

Санкції включають наступні заборони:

  • в РФ та Республіці Білорусь не можуть проходити міжнародні спортивні події, які організовуються чи підтримуються олімпійськими комітетами;
  • росіяни та білоруси не можуть використовувати свій гімн, прапор, кольори і будь-які інші символи країн на будь-яких спортивних подіях і зустрічах від МОК;
  • урядові чи державні чиновники Росії та Білорусі не можуть бути акредитованими на будь-яку міжнародну зустріч чи спортивний захід.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відкинув звинувачення з боку українських офіційних осіб у розпалюванні війни.

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