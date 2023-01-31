"Шахтар" оголосив про підписання венесуельського форварда

Шахтар придбав венесуельського форварда Кевіна Келсі з уругвайського "Бостон Рівер", повідомляє пресслужба "гірників".

18-річний футболіст підписав контракт на п'ять років - до кінця 2028 року.

⚒ Кевін Келсі – гравець «Шахтаря»! 🧡



Контракт з 18-річним венесуельським форвардом розраховано до кінця 2028 року.



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🇻🇪 Вітаємо в команді першого венесуельця в історії «Шахтаря»!#Shakhtar #DeadlineDay pic.twitter.com/nsoBXiFoIL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але портал Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

Келсі - футболіст молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки (U20).