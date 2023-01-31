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ФБУ звернулася до ФІБА через позицію МОК

Міжнародний олімпійський комітет планує допустити росіян до міжнародних змагань.

ФБУ звернулася до ФІБА через позицію МОК
Фото: ФБУ

Федерація баскетболу України (ФБУ) звернулась до Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) через наміри Міжнародного олімпійського комітету(МОК) розглянути допуск до змагань російських та білоруських спортсменів.

У своєму листі ФБУ закликала ФІБА вжити рішучих кроків щодо недопущення до участі в Олімпійських іграх, кваліфікації до них та інших міжнародних стартах спортсменів з Росії і Білорусі.

В іншому разі Федерація баскетболу України залишає за собою право бойкотувати усі можливі змагання у рамках Олімпійської кваліфікації, а також закликати весь цивілізований світ до бойкоту Олімпіади.

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