ФБУ звернулася до ФІБА через позицію МОК

Федерація баскетболу України (ФБУ) звернулась до Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) через наміри Міжнародного олімпійського комітету(МОК) розглянути допуск до змагань російських та білоруських спортсменів.

У своєму листі ФБУ закликала ФІБА вжити рішучих кроків щодо недопущення до участі в Олімпійських іграх, кваліфікації до них та інших міжнародних стартах спортсменів з Росії і Білорусі.

В іншому разі Федерація баскетболу України залишає за собою право бойкотувати усі можливі змагання у рамках Олімпійської кваліфікації, а також закликати весь цивілізований світ до бойкоту Олімпіади.