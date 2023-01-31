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Забарний за крок від переходу до клубу Англійської прем'єр-ліги

Українцем предметно цікавиться "Борнмут".

Забарний за крок від переходу до клубу Англійської прем'єр-ліги
Ілля Забарний
Фото: ФК "Динамо" Киев

Сьогодні закривається зимове трансферне вікно.

У клубів, зокрема, Європи залишається менше доби, щоб спробувати посилити склад перед другою частиною сезону.

Як стало відомо talkSPORT захисник збірної України та "Динамо" Ілля Забарний може залишити стан київського клубу та підписати контракт із "Борнмутом".

Очікується, що Забарний вже сьогодні прибуде до Лондона для медогляду. Клуб Англійської прем’єр-ліги готовий заплатити за Іллю понад 20 млн фунтів.

Зазначимо, "Борнмут" виборює збереження прописки в АПЛ і після 20 турів посідає 18 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, у Прем'єр-лізі вже виступають три українці: Олександр Зінченко захищає кольори "Арсеналу", Віталій Миколенко - "Евертону", а Михайло Мудрик – "Челсі".

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