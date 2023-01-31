Забарний за крок від переходу до клубу Англійської прем'єр-ліги

Сьогодні закривається зимове трансферне вікно.

У клубів, зокрема, Європи залишається менше доби, щоб спробувати посилити склад перед другою частиною сезону.

Як стало відомо talkSPORT захисник збірної України та "Динамо" Ілля Забарний може залишити стан київського клубу та підписати контракт із "Борнмутом". BREAKING: Bournemouth have agreed a fee in excess of £20m with Dynamo Kiev for Ukraine international defender Illya Zabarnyi.



Zabarnyi is on his way to the UK to undergo a medical.



- talkSPORT sources understand



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Очікується, що Забарний вже сьогодні прибуде до Лондона для медогляду. Клуб Англійської прем’єр-ліги готовий заплатити за Іллю понад 20 млн фунтів.

Зазначимо, "Борнмут" виборює збереження прописки в АПЛ і після 20 турів посідає 18 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, у Прем'єр-лізі вже виступають три українці: Олександр Зінченко захищає кольори "Арсеналу", Віталій Миколенко - "Евертону", а Михайло Мудрик – "Челсі".