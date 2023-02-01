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Кривцов попрощався із "Шахтарем"

Захисник став гравцем клубу MLS.

Кривцов попрощався із "Шахтарем"
Сергій Кривцов
Фото: ФК "Шахтар"

В останній день зимового трансферного вікна клуб MLS "Інтер Майамі" здійснив трансфер захисника "Шахтаря" Сергія Кривцова, інформує пресслужба "гірників".

31-річний вихованець запорізького футболу, який віддав "Шахтарю" майже 13 років своєї ігрової кар'єри, поділився своїми емоціями від переходу в клуб MLS.

"Ще вчора я знав цю інформацію. І був такий підйом емоційний, але сьогодні вранці, як кажуть, сум і туга. Майже 13 років у цій команді, де я залишаю велику частину своєї душі та свого серця. І це емоційно дуже важко", - заявив 31-річний гравець.

"Це дуже щасливий етап мого життя. Тут я зробив себе: завдяки клубу, завдяки тренерам, які мене виховували, команді, що завжди підтримувала, завдяки дуже гарному колективу, президенту, менеджменту.

У цій команді все ідеально! Мабуть, немає у світі такого клубу, де все так розраховано до дрібниць. Я дуже радий, що провів 13 років у такій команді, як "Шахтар". Я вірю, що найближчою годиною приїду вже як палкий уболівальник "Шахтаря" на "Донбас Арену" і ще раз побачу цю атмосферу на стадіоні, підтримуючи команду", - додав Кривцов.

"Дуже дякую вболівальникам за підтримку. Тим більше в ці непрості для України часи вони нас підтримують. На жаль, ми зараз не можемо грати для вас на стадіонах через небезпеку, та я вірю, що незабаром ми побачимося і наш стадіон буде заповнений відданими вболівальниками", - зазначив ексгравець "Шахтаря".

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