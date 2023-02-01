"Борнмут" офіційно оголосив про підписання центрального захисника київського "Динамо" Іллі Забарного.

За інформацією ЗМІ, клуб Англійської прем’єр-ліги заплатив за 20-річного гравця збірної України 27 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Забарного 14 матчів у рамках УПЛ, у яких футболіст не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що "Борнмут" після 20 турів АПЛ знаходиться в зоні вильоту, маючи найгірший показник у Лізі з пропущених м'ячів - 42. За допомогою Забарного Cherries спробують покращити цей показник.