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Забарний офіційно став гравцем "Борнмута"

"Динамо" здійснило трансфер гравця збірної України.

Забарний офіційно став гравцем "Борнмута"
Ілля Забарний
Фото: ФК "Борнмут"

"Борнмут" офіційно оголосив про підписання центрального захисника київського "Динамо" Іллі Забарного.

За інформацією ЗМІ, клуб Англійської прем’єр-ліги заплатив за 20-річного гравця збірної України 27 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Забарного 14 матчів у рамках УПЛ, у яких футболіст не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що "Борнмут" після 20 турів АПЛ знаходиться в зоні вильоту, маючи найгірший показник у Лізі з пропущених м'ячів - 42. За допомогою Забарного Cherries спробують покращити цей показник.

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