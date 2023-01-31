У Верховній Раді не підтримують бойкот Олімпійських ігор-2024

Навіть якщо туди допустять росіян.

Народний депутат України та титулована у минулому легкоатлетка Ольга Саладуха опублікувала у соцмережах заяву членів Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту щодо можливого рішення МОК про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів під нейтральним статусом.

Зокрема, чемпіонка світу-2011 у потрійному стрибку написала, що Комітет ВР просить парламент проголосувати за звернення до МОК щодо санкцій щодо росіян.

Крім того, 39-річна уродженка Донецька наголосила, що "ми також виступаємо проти бойкоту участі українських спортсменів в Олімпійських іграх".