Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
ГоловнаСпорт

У Верховній Раді не підтримують бойкот Олімпійських ігор-2024

Навіть якщо туди допустять росіян.

У Верховній Раді не підтримують бойкот Олімпійських ігор-2024
Ольга Саладуха
Фото: Facebook

Народний депутат України та титулована у минулому легкоатлетка Ольга Саладуха опублікувала у соцмережах заяву членів Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту щодо можливого рішення МОК про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів під нейтральним статусом.

Зокрема, чемпіонка світу-2011 у потрійному стрибку написала, що Комітет ВР просить парламент проголосувати за звернення до МОК щодо санкцій щодо росіян.

Крім того, 39-річна уродженка Донецька наголосила, що "ми також виступаємо проти бойкоту участі українських спортсменів в Олімпійських іграх".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також