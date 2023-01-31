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У Кувейті презентували першу арабськомовну книгу про Валерія Лобановського

Урочистий захід відвідали іноземні посли.

У Кувейті презентували першу арабськомовну книгу про Валерія Лобановського
Фото: ФК "Динамо"

Книга про видатного українського тренера Валерія Лобановського відтепер доступна і арабською мовою.

Перше видання, присвячене легенді українського тренерського цеху презентували під час гала-вечору з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Кувейтом, повідомляє Sportarena.com.

Видання побачило світ завдяки співпраці "Динамо" та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Кувейт Олександра Балануци.

Балануца, котрий є великим футбольним уболівальником і шанувальником "біло-синіх", звернувся з відповідною пропозицією до президента "Динамо" Ігоря Суркіса. 

З боку київського клубу цей проект курував та допоміг у впорядкуванні книги віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко. Він же раз із ексарбітром ФІФА Мирославом Ступаром презентували клуб у ході урочистостей.

Нагадаємо, що Лобановський у 1994-1996 роках очолював збірну Кувейту.

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