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Циганков розповів про причини переходу в "Жирону"

За словами українця, його хотіли бачити саме в каталонському клубі.

Циганков розповів про причини переходу в "Жирону"
Віктор Циганков
Фото: "Динамо"

Віктор Циганков висловився про свій трансфер в іспанську "Жирону".

"Люди хотіли бачити мене тут. Ла Ліга - одна з найкращих ліг у світі. Пере Гвардіола багато зробив для мене і моєї сім'ї, починаючи з минулого літа. Він показав мені клуб, як грає команда.

Ми були на останніх двох домашніх матчах, і я сам побачив, як грає "Жирона". Мені дуже сподобався стиль футболу. Сподіваюся, я буду добре грати за команду", - цетує Циганкова isport.ua.

За даними ЗМІ, гравець збірної України перейшов у "Жирону" за 5 млн євро + 50% від подальшого продажу. Контракт підписано на 4.5 роки.

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