Циганков розповів про причини переходу в "Жирону"

За словами українця, його хотіли бачити саме в каталонському клубі.

Віктор Циганков висловився про свій трансфер в іспанську "Жирону".

"Люди хотіли бачити мене тут. Ла Ліга - одна з найкращих ліг у світі. Пере Гвардіола багато зробив для мене і моєї сім'ї, починаючи з минулого літа. Він показав мені клуб, як грає команда.

Ми були на останніх двох домашніх матчах, і я сам побачив, як грає "Жирона". Мені дуже сподобався стиль футболу. Сподіваюся, я буду добре грати за команду", - цетує Циганкова isport.ua. La foto del dia! ❤️🤍

El blanc-i-vermell li queda… 🤤 pic.twitter.com/MyReO8DLeT — Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023

За даними ЗМІ, гравець збірної України перейшов у "Жирону" за 5 млн євро + 50% від подальшого продажу. Контракт підписано на 4.5 роки.