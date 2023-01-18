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Ще дві українки пробилися до третього раунду Australian Open-2023

Костюк та Байндль подолали бар'єр 1/32 фіналу.

Ще дві українки пробилися до третього раунду Australian Open-2023

На першому в сезоні турнірі "Великого шолома" - Australian Open продовжуються матчі другого раунду в одиночній сітці.

Успішно подолали цю стадію турніру Катаріна Байндль та Марта Костюк, які обіграли американку Кетрін Макнеллі (6:1, 7:6 (7-4)) та австралійку Олівію Гадецьку (6:2, 6:1) відповідно.

За право вийти до 1/8 фіналу Байндль посперечається з Оленою Остапенко (Латвія), а Костюк – з американкою Джесікою Пегулою.

Раніше другий раунд турніру також здолала перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка у 1/16 фіналу зустрінеться із чеською тенісисткою Барборою Крейчиковою.

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