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Олімпійські ігри 2026-2032 років транслюватимуться безкоштовно по всій Європі, за винятком Росії та Білорусі

МОК продав медіаправа Європейському мовному союзу та Warner Bros. Discovery.

Олімпійські ігри 2026-2032 років транслюватимуться безкоштовно по всій Європі, за винятком Росії та Білорусі
Фото: МОК/Грег Мартін

Олімпійські ігри 2026-2032 років транслюватимуться безкоштовно в 49 країнах Європи, за винятком Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба МОК.

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 пройде в Італії (Мілан та Кортіна-д’Ампеццо), літні Олімпіади 2028 та 2032 років пройдут у Лос-Анджелесі (США) та Брісбені (Австралія) відповідно. Господарку зимових Ігор-2030 ще не призначено (столицю буде оголошено у поточному році на 140-й сесії Міжнародного олімпійського комітету у Мумбаї).

Зазначається, що МОК продав медіаправа на показ змагань Європейському мовному союзу та Warner Bros. Discovery. Кожен член ЄМС транслюватиме понад 200 годин літніх Олімпійських ігор та не менше 100 годин зимових Олімпійських ігор по телебаченню, а також проводячи радіотрансляції, прямі трансляції та репортажі через Інтернет, програми та платформи соціальних мереж.

До Союзу входять переважно медіакомпанії, які вже раніше транслювали Ігри на території своїх країн. До переліку країн, де відбуватимуться безкоштовні трансляції, входить і Україна.

Нагадаємо, МОК залишив у силі санкції проти РФ та РБ. Рішення прийняли на 11-му Олімпійському саміті.

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