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Жіночий "Прометей" став переможцем регулярного чемпіонату Чехії з волейболу

Це сталося за тур до кінця першості.

Жіночий "Прометей" став переможцем регулярного чемпіонату Чехії з волейболу
"Прометей"
Фото: "Прометей"

Український "Прометей" у трьох сетах обіграв "Остраву" в останньому матчі жіночого регулярного чемпіонату Чехії з волейболу – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17), інформує Sportarena.com.

У першій партії господарі зі старту вирвалися вперед і досягли переваги у шість очок. Проте українки зуміли переламати хід та впевнено довели сет до перемоги.

У другій партії малюнок гри повторився. Знову Острава вела у рахунку, і знову підопічні Івана Пєткова вирвали перемогу. Третій сет пройшов уже з повною перевагою Прометея.

Команда Петкова достроково забронювала перше місце у чеській Екстралізі ще за тур до кінця.

У підсумку Прометей набрав 50 балів. Чинні чемпіонки Чехії Простейов мають 42 очки, зігравши на матч менше.

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