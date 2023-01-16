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Харлан здобула "бронзу" на Гран-прі в Тунісі.

"Шлагбаум" на шляху українки до фіналу поставила іспанська фехтувальниця.

Харлан здобула "бронзу" на Гран-прі в Тунісі.
Ольга Харлан
Фото: НОК via Facebooк

На Гран-прі з фехтування у Тунісі українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль.

У 1\16 фіналу Харлан перемогла за явною перевагою Сільвію Матущак із Польщі – 15:6.

Не зазнала Ольга особливих проблем і в наступному раунді, де її суперницею була представниця Азербайджану Ганна Башта – 15:8.

У чвертьфіналі олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 у запеклому поєдинку зламала опір француженки Сари Бальцер – 15:14.

А ось у півфіналі українка з таким самим рахунком спіткнулася на іспанці Люсії Мартін-Португез.

Таким чином Харлан разом із японкою Місакі Емурою задовольнялися "бронзою".

Зазначимо, для Ольги це перша медаль Гран-прі після повернення на доріжку, з січня 2020 року, коли вона виграла "золото" у Монреалі.

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