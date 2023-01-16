Харлан здобула "бронзу" на Гран-прі в Тунісі.

На Гран-прі з фехтування у Тунісі українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль.
У 1\16 фіналу Харлан перемогла за явною перевагою Сільвію Матущак із Польщі – 15:6.
Не зазнала Ольга особливих проблем і в наступному раунді, де її суперницею була представниця Азербайджану Ганна Башта – 15:8.
У чвертьфіналі олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 у запеклому поєдинку зламала опір француженки Сари Бальцер – 15:14.
А ось у півфіналі українка з таким самим рахунком спіткнулася на іспанці Люсії Мартін-Португез.
Таким чином Харлан разом із японкою Місакі Емурою задовольнялися "бронзою".
Зазначимо, для Ольги це перша медаль Гран-прі після повернення на доріжку, з січня 2020 року, коли вона виграла "золото" у Монреалі.