Калініна вперше у кар'єрі вийшла до другого кола Australian Open

У Мельбурні на кортах спортивного комплексу "Мельбурн-Парк" стартував 111-й розіграш щорічного професійного тенісного турніру серії "Великого шолома" - Australian Open.

Перше коло успішно здолала перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 40), яка у двох сетах обіграла американку Коко Вандевей (WTA 139) – 6:3, 6:1.

Зазначимо, Ангеліна вперше у кар'єрі вийшла у другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії.

За право зіграти у /16 фіналу Калініна зустрінеться в середу з 15-ою сіяною, чешкою Петрою Квітовою.

Додамо, що сито першого кола АО також подолала Марта Костюк (WTA 61), яка також у двох сетах обіграла також представницю США Аманду Анісімову (WTA 27) – 6:3, 6:4.

У другому колі турніру українка зіграє з господаркою кортів Олівією Градецьки (WTA 199).

Поєдинок також пройде у середу.