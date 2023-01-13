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Після свого звільнення Петраков звернувся до української футбольної спільноти

УАФ не продовжило контракт із наставником збірної України.

Після свого звільнення Петраков звернувся до української футбольної спільноти
Олександр Петраков
Фото: УАФ

Пресслужба УАФ опублікувала звернення екскерманича збірної України Олександра Петракова.

“Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним.

Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави”, - заявив Петраков.

“Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру.

Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!”, - підсумував український фахівець.

Напередодні УАФ оголосила про припинення співпраці з Петраковим

Петраков очолював збірну України з листопада 2021 року. Коуч провів на чолі "синьо-жовтих" 15 ігор: 6 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки.

Команда Петракова посіла друге місце у Групі 1 Ліги націй та залишилася у Дивізіоні В. Також минулого року збірна України не пробилася на ЧС-2022 у Катарі.

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