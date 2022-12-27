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Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення ЧС-2030

Європейські країни мають гідного інтернаціонального суперника.

Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення ЧС-2030
Фото: Facebook

Україна подала спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу 2030 року, повідомляє пресслужба Української асоціаціїї футболу.

В офіційній заяві УАФ йдеться, що УЄФА підтримав ініціативу європейських країн на спільне проведення турніру.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін назвав заявку України на проведення ЧС-2030 "цікавою".

Конкурентом суто європейської заявки виступає інтернаціональне тріо - Греція, Єгипет та Саудівська Аравія, які подали спільну заявку, а також заявка південноамерикансьих країн - Уругвай-Аргентина-Чілі-Парагвай.

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