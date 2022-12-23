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УЄФА має намір організувати міжнародний турнір у Росії

Міжнародна організація має намір провести юнацький турнір.

УЄФА має намір організувати міжнародний турнір у Росії
Фото: УЕФА

Європейський футбольний союз (УЄФА) вирішив провести змагання у Росії, повідомляє isport.ua з посиланням на службу комунікацій РФС.

Як повідомляється, кілька місяців тому УЄФА домовилася з РФС провести міжнародний турнір серед команд U-16. Планується, що змагання відбудуться у Волгограді.

Дані ігри входять до програми розвитку УЄФА серед юнаків та дівчат молодших 16 років.

Зазначається, що пом'якшення санкцій стосується винятково юнацького футболу, проте не дорослого. Крім того, джерело повідомляє, що УЄФА та РФС на неофіційному рівні обговорюють шляхи більшого виходу російського футболу з-під санкцій.

Офіційних заяв від сторін не було.

Нагадаємо, що УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби та збірні від усіх міжнародних змагань.

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