Україна ще нижче впала у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Минулий, заключний тиждень групового етапу єврокубків приніс українським уболівальникам одні розчарування – усі наші представники:"Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1" свої матчі програли "Лейпцигу" (0:4) у Лізі чемпіонів, "Фенербахче" (0:2) у Лізі Європи та АЗ (1: 2) у Лізі конференцій відповідно.

Відтак Україна не набрала жодного бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА і опустилася на загрозливе 16-те місце, яке дозволяє виставити на три клубні євротурніри лише 4 команди.

Нагадаємо, цього сезону від України старт прийняли 5 команд.