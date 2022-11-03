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Прокуратурі відмовили у клопотанні взяти віцепрезидента УАФ під варту, - ЗМІ

При цьому Юрія Запісоцького зобов'язали здати паспорт.

Прокуратурі відмовили у клопотанні взяти віцепрезидента УАФ під варту, - ЗМІ
Фото: footballhub.com.ua

У Голосіївському районному суді міста Києва розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу генеральному секретареві Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому, який також обіймає посаду віцепрезидента УАФ.

Генеральній прокуратурі відмовлено у проханні взяти Запісоцького під варту, повідомляє sportarena.com. Натомість ухвалено рішення про вилучення у Запісоцького паспорта. Також генсекретар УАФ зобов’язаний повідомляти слідство про зміну місця проживання.

Сторона звинувачення збирається подавати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, справа, про яку йдеться у підозрі Запісоцькому, стосується розкрадання коштів УАФ. Йдеться про закупівлю через агентську компанію Newport Management Limited 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонни елітних морепродуктів та електрообладнання нібито для потреб УАФ, уточнює видання.

Гроші було перераховано на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйони євро так і не доїхали до України.

УАФ вважає, що вручення підозри Запісоцькому - це замовна робота від колишніх керівників асоціації. На підтримку Запісоцькому вже висловилися представники УАФ та легенди українського футболу – Олег Протасов та Анатолій Дем’яненко.

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