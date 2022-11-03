"Будівельник" здобув важливу перемогу над "Бріндізі" у Кубку Європи ФІБА

Кияни продовжують боротьбу за вихід до другого етапу турніру.

Напередодні відбувся матч четвертого туру групового раунду Кубка Європи ФІБА, в якому київський "Будівельник" зустрічався з італійським "Бріндізі" і здобув перемогу - 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20).

Ударною для команди Валерія Плеханова вийшла друга чверть, виграна українським клубом із різницею у 14 очок.

Отримавши 10-очкову перевагу, "Будівельник" поступився шістьма балами в третій чверті, але за підсумками фінальної чверті відновив статус-кво.

Найкращим гравцем зустрічі став канадський захисник киян Джонні Бергейнмескл. 30-річний гравець за 34 хвилини на паркеті набрав 31 очко, зробив 3 підбирань, 4 передач і 2 перехоплення.

"Будівельник" ділить перше місце з естонським "Калевом", поступаючись опоненту через поразку в особистій зустрічі - обидва колективи набрали по 7 очок.

У наступному турі ці дві команди знову зустрінуться у матчі, де визначиться одноосібний лідер групи.

Гра відбудеться 23 листопада.