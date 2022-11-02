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Федерація баскетболу Франції назавжди усунула від матчів за збірну гравця російського клубу

Тома Ертель підписав контракт із "Зенітом".

Федерація баскетболу Франції назавжди усунула від матчів за збірну гравця російського клубу
Тома Ертель
Фото: sport.tvp.pl

Розігруючий Тома Ертель назавжди відсторонений від матчів за баскетбольну національну команду Франції через підписання контракту з санкт-петербурзьким "Зенітом", повідомляє L'Équipe.

"Все скінчено. Ми ще можемо обговорювати тих, хто грав у Росії раніше, але щодо Тома, якому ми чітко розповіли про такі перспективи, то ні – він не виконав свого зобов'язання.

На сьогодні я вважаю, що його у збірній Франції більше не буде. Все закінчено", - заявив президент Французької федерації баскетболу (ФФБ) Жан-П'єр Сьют.

Раніше ФФБ заборонила викликати до збірної гравців, які виступають у Росії.

Спочатку Ертель підписав заяву, що не гратиме у Росії, проте після Євробаскету-2022 все ж таки вирішив укласти контракт із "Зенітом".

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