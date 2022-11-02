Федерація баскетболу Франції назавжди усунула від матчів за збірну гравця російського клубу

Розігруючий Тома Ертель назавжди відсторонений від матчів за баскетбольну національну команду Франції через підписання контракту з санкт-петербурзьким "Зенітом", повідомляє L'Équipe.

"Все скінчено. Ми ще можемо обговорювати тих, хто грав у Росії раніше, але щодо Тома, якому ми чітко розповіли про такі перспективи, то ні – він не виконав свого зобов'язання.

На сьогодні я вважаю, що його у збірній Франції більше не буде. Все закінчено", - заявив президент Французької федерації баскетболу (ФФБ) Жан-П'єр Сьют.

Раніше ФФБ заборонила викликати до збірної гравців, які виступають у Росії.

Спочатку Ертель підписав заяву, що не гратиме у Росії, проте після Євробаскету-2022 все ж таки вирішив укласти контракт із "Зенітом".