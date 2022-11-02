"Олександрія" повідомила, що проводитиме домашні матчі на рідному стадіоні

ФК "Олександрія" прийматиме домашні матчі на своїй арені. Тепер для цього не потрібна згода клубу-суперника, достатньо дозволу обласної військової адміністрації, повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Отже, матч 11 туру VBET Ліги "Олександрія" - "Колос" відбудеться 5 листопада на КСК "Ніка".

Таке рішення було прийнято згідно з оновленим регламентом УАФ, за яким тепер не потрібна згода суперника, щоб організовувати матч поза чотирма базовими регіонами – Київ, Київська, Львівська та Закарпатська області.

Тепер згода потрібна лише від обласної військової адміністрації.