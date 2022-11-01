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Українець Берінчик проведе наступний бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Чисора

Денис готується до поєдинку у Лондоні.

Українець Берінчик проведе наступний бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Чисора
Денис Берінчик
Фото: Instagram

Володар титура WBO International в легкій вазі Денис Берінчик повідомив, що його поєдинок проти француза Івана Менді, який був назначений на кінець листопада, переноситься на іншу дату.

Українець заявив, що вони боксуватимуть 3 грудня за титул EBU European в андеркарді поєдинку чемпіона світу у хевівейті за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) проти Дерека Чісори.

"Мій поєдинок проти Івана Менді відбудеться 3 грудня в андеркарді зустрічі Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) та Чісори в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Підготовка триває", - написав Берінчик на своїй сторінці в Instagram.

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