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Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини перенесла товариський матч проти Росії

збірна босПоєдинок повинен був пройти 19 листопада.

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини перенесла товариський матч проти Росії
Фото: osce.usmission.gov

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини (BHFF) перенсла товариський поєдинок своєї збірної проти збірної Росії, повідомляє пресслужба організації.

"Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини та Росії, який повинен був відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, на цей час не буде зіграно.

На сьогоднішньому засіданні виконкому Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, перенесли", - повідомляється в офіційній заяві.

Президент BHFF Віко Зелькович заявив, що проведення цього товариського матчу буде "перенесено на деякий час".

Нагадаємо, ветерани балканської збірної – півзахисник Міралем П’яніч та капітан команди Едін Джеко – виступили проти проведення цієї гри.

Зі свого боку, УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірної БіГ проти Росії.

Зазначимо, що російські футбольні команди усунуті від усіх офіційних міжнародних турнірів.

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