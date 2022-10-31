Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини перенесла товариський матч проти Росії

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини (BHFF) перенсла товариський поєдинок своєї збірної проти збірної Росії, повідомляє пресслужба організації.

"Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини та Росії, який повинен був відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, на цей час не буде зіграно.

На сьогоднішньому засіданні виконкому Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, перенесли", - повідомляється в офіційній заяві.

Президент BHFF Віко Зелькович заявив, що проведення цього товариського матчу буде "перенесено на деякий час".

Нагадаємо, ветерани балканської збірної – півзахисник Міралем П’яніч та капітан команди Едін Джеко – виступили проти проведення цієї гри.

Зі свого боку, УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірної БіГ проти Росії.

Зазначимо, що російські футбольні команди усунуті від усіх офіційних міжнародних турнірів.