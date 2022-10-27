АЕК вимкнув світло "Динамо" у єврокубках

У передостанньому, 5-му турі групового етапу Ліги Європи "Динамо" на виїзді грало з АЕКом.

Обидві команди ще минулого туру втратили всі шанси на вихід у плей-оф цього турніру, але зберігали шанси на вихід до 1/16 фіналу Ліги конференцій. А для цього киянам потрібно було обов'язково перемагати на Кіпрі.

Однак підопічні Мірчі Луческу провели черговий неоднозначний поєдинок, зігравши внічию – 3:3.

Після першого тайму рахунок був рівним – 1:1. На гол ізраїльського легіонера господарів Омрі Альтмана (26-а хвилина) кияни перед свистком шотландського рефері Джона Бітона на перерву відповіли влучним ударом Владислава Ваната.

У другому таймі спочатку Рафа Лопеш вдруге вивів АЕК уперед (53-та хвилина), а через 19 хвилин Альтман оформив дубль і, здавалося, остаточно поховав інтригу у матчі.

Але Денис Гармаш, який вийшов на поле на 65-й хвилині, спочатку скорочує до мінімуму відставання в рахунку - 2:3. А на 90-й, за прикладом Альтмана, робить дубль і рятує "біло-синіх" від 5-ї поразки поспіль у нинішньому розіграші турніру – 3:3.

Ніча, може, й героїчна, але яка відправляє киян на весну відпочивати від єврофутболу.