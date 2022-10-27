У передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя, який вже застовпив за собою місце у плей-оф, приймав "Порту" і зазнав нищівної поразки – 0:4.

Додамо, українці були у заявці господарів на цей матч, але на поле стадіону "Ян Брейдель" так і не вийшли.

Зазначимо, що португальський клуб симметрично відповів "Брюгге" за таку саму поразку в матчі другого туру.

Після цієї поразки бельгійський клуб проте зберіг лідерство у групі В. "Порту" з одним очком відставання посідає друге місце і також гарантував себе виходом до 1/8 фіналу.

Огляд матчу "Брюгге" - "Порту".