У передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя, який вже застовпив за собою місце у плей-оф, приймав "Порту" і зазнав нищівної поразки – 0:4.
Додамо, українці були у заявці господарів на цей матч, але на поле стадіону "Ян Брейдель" так і не вийшли.
Зазначимо, що португальський клуб симметрично відповів "Брюгге" за таку саму поразку в матчі другого туру.
Після цієї поразки бельгійський клуб проте зберіг лідерство у групі В. "Порту" з одним очком відставання посідає друге місце і також гарантував себе виходом до 1/8 фіналу.