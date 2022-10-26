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"Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів та гарантував собі єврокубкову весну

"Гірники" були близькі до перемоги у Глазго.

"Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів та гарантував собі єврокубкову весну
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

У передостанньому, 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" у Глазго зустрічався із шотландським "Селтіком" та зумів зіграти внічию – 1:1.

На гол грецького легіонера господарів Гіоргоса Гіакумакіса (34-а хвилина) гості відповіли влучним ударом Михайла Мудрика (58).

Постріл Мудрика
Фото: EPAUPG
Постріл Мудрика
Зазначимо, що для 21-річного вихованця академії харківського "Металіста" цей гол став четвертим за останні 10 днів. Тобто, за останню декаду Михайло забив рівно половину своїх голів за кар'єру.

Ця нічия гарантувала підопічним Ігора Йовічевича квиток у євровесну. А ось якого турніру залежатиме від матчу "Шахтар" – РБ "Лейпциг".

Додамо, що у паралельному матчі групи F німецький клуб сенсаційно обіграв удома чинного переможця турніру "Реал" – 3:2 та на 3 очки випереджає "гірників".

2 листопада "Шахтар" для того, щоб пройти в плей-офф ЛЧ зобов'язаний перемагати з будь-яким рахунком. Якщо ні – продовжить свій виступ у Лізі Європи.

Огляд матчу "Селтык" - "Шахтар".

Огляд матчу РБ "Лейпциг" - "Реал".

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