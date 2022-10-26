У передостанньому, 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" у Глазго зустрічався із шотландським "Селтіком" та зумів зіграти внічию – 1:1.
На гол грецького легіонера господарів Гіоргоса Гіакумакіса (34-а хвилина) гості відповіли влучним ударом Михайла Мудрика (58).
Ця нічия гарантувала підопічним Ігора Йовічевича квиток у євровесну. А ось якого турніру залежатиме від матчу "Шахтар" – РБ "Лейпциг".
Додамо, що у паралельному матчі групи F німецький клуб сенсаційно обіграв удома чинного переможця турніру "Реал" – 3:2 та на 3 очки випереджає "гірників".
2 листопада "Шахтар" для того, щоб пройти в плей-офф ЛЧ зобов'язаний перемагати з будь-яким рахунком. Якщо ні – продовжить свій виступ у Лізі Європи.
Огляд матчу "Селтык" - "Шахтар".