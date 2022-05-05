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Лунін – четвертий українець, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Цього сезону він у Лізі чемпіонів на полі не з'являвся.

Лунін – четвертий українець, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Андрій Лунін
Фото: "Реал"

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін став четвертим українцем, котрий вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Напередодні "Реал" у Мадриді створив сенсацію, перемігши "Манчестер Сіті" (3:1) у півфінальному матчі у відповідь, і за сумою двох поєдинків (6:5) вперше з 2018 року потрапив у фінал турніру.

Цього сезону Лунін у Лізі чемпіонів на полі не з'являвся.

Раніше з українців у фінал ЛЧ виходили Андрій Шевченко (з "Міланом" у 2003 та 2005 роках, з "Челсі" у 2008-му), Анатолій Тимощук (з "Баварією" у 2010, 2012 та 2013 роках) та Олександр Сінченко (з "Манчестером Сіті" у 2021 року).

Зазначимо, що останній у матчі на "Сантьяго Бернабеу" з'явився на полі на 72-й хвилині та взяв участь у гольовій атаці, а також заробив протягом матчу "гірчичник".

Огляд матчу "Реал" - "Манчестер Сіті".

Переможцями Ліги чемпіонів українці ставали двічі: Шевченко 2003 року і Тимощук 2013-го.

У фіналі цього сезону "Реал" зіграє з "Ліверпулем". Новий володар кубка Ліги чемпіонів визначиться 28 травня в Парижі.

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