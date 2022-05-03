Стало відомо, як усунення російських команд від єврокубків вплине на стартові позиції українських клубів у сезоні-2022/23.

Усунення російських команд від участі в єврокубках сезону-2022/23 може вплинути на стартові позиції інших клубів, зокрема українських, у наступному сезоні, пише видання isport.ua.

У ЛЧ чемпіон Шотландії отримав пряму путівку до групового етапу. Також другі команди Шотландії та Австрії почнуть турнір з 3-го кваліфікаційного раунду у Шляху ліг.

Тепер чемпіон Туреччини зіграє у плей-оф кваліфікації, а чемпіон Кіпру зіграє у третьому раунді кваліфікації, переможці чемпіонатів Хорватії та Швейцарії – у другому в Шляху чемпіонів.

Щодо Ліги Європи, то переможці кубків Туреччини та Данії зіграють у плей-оф відбору замість 3-го раунду кваліфікації, а володар Кубка Сербії перейде до 3-го раунду відбору ЛЄ з 2-го в Лізі конференцій.

У Лізі конференцій переможці кубків Чехії, Хорватії та Швейцарії перейшли до 3-го раунду кваліфікації з 2-го.

Також стало відомо, що переможці кубків Польщі, Словенії, Словаччини, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Боснії і Герцеговини, Ірландії, Північної Македонії та Вірменії зіграють у 2-му раунді кваліфікації замість 1-го.

Зазначимо, що наразі санкції УЄФА щодо російських клубів не вплинули на українські команди. Це може статися, лише якщо "Вільярреал" не виграє Лігу чемпіонів, що дозволить "Шахтарю" посісти вакантне місце, створене іншими півфіналістами, які гарантували собі участь у групі ЛЧ через внутрішні чемпіонати.