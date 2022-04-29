"Зоря" припинила фінансувати команду після 24 лютого і зупинила футбольну діяльність

Луганський клуб після початку повномасштабної російської воєнної агресії стоїть на порозі ліквідації.

Усі футболісти "Зорі" пішли у безстрокову відпустку, а керівництво клубу не роз'яснило колективу ситуацію і перспективи існування, повідомляє sportarena.com.

За інформацією видання, клуб мовчить, після 24 лютого фонд заробітної плати заморожено. Зараз багато футболістів луганського клубу підтримують форму індивідуально або в інших колективах.

Поки що не дуже зрозуміло, якими є шанси "Зорі" на участь у новому чемпіонаті України в разі його старту цього літа. По-перше, невідомо, яким буде склад команди, по-друге, контракт нинішнього наставника команди Віктора Скрипника добігає за місяць.

Нагадаємо, що луганський клуб отримав право стартувати в Лізі конференцій наступного сезону з огляду на недограний через повномасштабну війну чемпіонат країни.