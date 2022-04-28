25 вихованців футбольної школи прихистили на Сардинії.
Клуб Серії А "Кальярі" прихистив 25 юних футболістів академії "Миная".
25 українських вихованців клубу УПЛ провели перше тренування на базі сардинського клубу.
In campo! ⚽️🇺🇦💪🏼— #WeStandForPeace ☮️ (@CagliariCalcio) April 27, 2022
Primi allenamenti con le giovanili rossoblù e un mare di emozioni per i nostri calciatori ucraini ❤️💙#BeAsOne #forzaCasteddu pic.twitter.com/fFbYkBn8Zi
Раніше повідомляли, що УАФ вивезла дитячо-юнацькі команди з України до Угорщини, Чехії, Латвії та інших країн. "Шахтар" вивіз неповнолітніх гравців клубної академії до Хорватії.