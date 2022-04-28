Клуб Серії А "Кальярі" прихистив 25 юних футболістів академії "Миная".

25 українських вихованців клубу УПЛ провели перше тренування на базі сардинського клубу.

In campo! ⚽️🇺🇦💪🏼



Primi allenamenti con le giovanili rossoblù e un mare di emozioni per i nostri calciatori ucraini ❤️💙#BeAsOne #forzaCasteddu pic.twitter.com/fFbYkBn8Zi — #WeStandForPeace ☮️ (@CagliariCalcio) April 27, 2022

Раніше повідомляли, що УАФ вивезла дитячо-юнацькі команди з України до Угорщини, Чехії, Латвії та інших країн. "Шахтар" вивіз неповнолітніх гравців клубної академії до Хорватії.