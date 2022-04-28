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Юні футболісти академії "Миная" провели тренування на базі "Кальярі"

25 вихованців футбольної школи прихистили на Сардинії.

Клуб Серії А "Кальярі" прихистив 25 юних футболістів академії "Миная".

25 українських вихованців клубу УПЛ провели перше тренування на базі сардинського клубу.

Раніше повідомляли, що УАФ вивезла дитячо-юнацькі команди з України до Угорщини, Чехії, Латвії та інших країн. "Шахтар" вивіз неповнолітніх гравців клубної академії до Хорватії.

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