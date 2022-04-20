Директор УПЛ натякнув на потенційного переможця в разі непоновлення чемпіонату 2021/22

Дикий вказав на пункт у регламенті в разі НП.

Виконавчий директор Української прем'єр-ліги Євген Дикий прокоментував перспективи відновлення чемпіонату України та пояснив ситуацію з можливим розподілом місць у турнірній таблиці, якщо чемпіонат не дограють.

Функціонер вказав на пункт регламенту, згідно з яким "в разі виникнення надзвичайних ситуацій фінальною таблицею стане та, що була на момент призупинення чемпіонату".

"Якщо пам'ятаєте історію з коронавірусом, ми стали однією з перших національних асоціацій, яка дограла чемпіонат зі спортивного принципу. Ми не залишаємо надії, що це нам вдасться", – заявив Дикий в інтерв'ю Telegram-каналу ВЗБІРНА.

"Незважаючи на те, що ситуація в центральних і західних регіонах трохи стабілізувалася, ризик усе одно існує. Щодня лунають повітряні тривоги. А більшість стадіонів у Західній Україні стали притулком для біженців", - зазначив функціонер.

"У всякому разі будуть збори клубів, на яких це питання розглядатиметься", - наголосив виконавчий директор УПЛ.

Раніше Дикий повідомив, що представники Прем'єр-ліги планують обговорити долю чемпіонату України наприкінці квітня – на початку травня.