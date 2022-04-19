На турнірі WTA у Штутгарті за кожен поданий ейс жертвуватимуть €100 для України

Фото: newsroom.porsche.com

Титульний спонсор турніру WTA Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті німецький концерн Porsche повідомив, що компанія жертвуватиме на допомогу Україні 100 євро після кожного поданого на турнірі ейсу.

Усі зібрані гроші будуть перераховані до благодійного фонду Stiftung Agapedia, а також спортивної регіональної конфедерації землі Баден-Вюртемберг, які допомагають українським біженцям у Німеччині.

У свою чергу, Stiftung Agapedia направить виручені гроші на медичну допомогу для українських дітей та їхніх родичів, у той час як спортивна регіональна конфедерація підтримає українських тенісистів, насамперед дітей та їхніх тренерів.

Зазначимо, що минулого року на турнірі категорії Premier 700 у Штутгарті було подано 260 ейсів.

Турнір стартував 18 квітня та триватиме до 24 квітня.

Призовий фонд становить 757,9 тис. дол. У турнірі беруть участь, зокрема, третя та четверта ракетки світу іспанка Паула Бадоса та білоруска Арина Соболенко відповідно.