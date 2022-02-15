Третя ракетка України подолала позначку $1 млн призових

Згідно з актуальною статистикою Жіночої тенісної асоціації (WTA), третя ракетка України Ангеліна Калініна (№50 WTA) подолала позначку $1 млн призових, повідомляє "Великий теніс України".

На рахунку 25-річної уродженки Нової Каховки – $1,01 млн, що вона заробила виключно на змаганнях.

За даними WTA, 457 тенісисток зуміли заробити на тенісних кортах 1+ млн доларів.

Ангеліна Калініна стала 12-ю представницею України, на рахунку якої понад мільйон призових. До цього числа також входять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина та Олена Бондаренки, Даяна Ястремська, Катерина Байндл, Ольга Савчук, Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок, Тетяна Перебийніс.