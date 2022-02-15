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"Київ-Баскет" отримав технічну поразку за неможливість вилетіти в Італію на матч єврокубку

Команда не потрапила на матч із "Реджаною" через невизначений статус повітряного простору України.

"Київ-Баскет" отримав технічну поразку за неможливість вилетіти в Італію на матч єврокубку
"Київ-Баскет"
Фото: БК "Київ-Баскет"

"Київ-Баскет" не зміг вилетіти на підсумковий матч групового етапу Кубка Європи FIBA з "Реджаною", повідомляють на офіційній сторінці клубу у facebook. Йому буде зараховано технічну поразку – 0:20.

Технічна комісія ФІБА на позачерговому засіданні прийняла рішення не проводити останню гру "Київ-Баскету" в Кубку Європи, оскільки команда не змогла вилетіти до Італії через невизначений статус повітряного простору України, а також недостатню кількість гравців у складі "жовто-чорних".

Гра мала відбутися 15 лютого.

Григорій МухінГригорій Мухін
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