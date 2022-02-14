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ЛеБрон побив рекорд Абдул-Джаббара і став найрезультативнішим баскетболістом НБА всіх часів

Попереду на Джеймса чекає ще одне досягнення.

Леброн Джеймс
Фото: EPA/UPG
Леброн Джеймс

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Голден Стейт Ворріорз" (115:117) набрав 26 очок і став найрезультативнішим гравцем не лише у складі своєї команди в цьому поєдинку, а й в історії НБА.

На рахунку 37-річного баскетболіста тепер 44 157 очок (36 526 у регулярних чемпіонатах і 7 631 у плей-оф) у НБА. Тож він побив рекорд легендарного члена Залу слави NBA Каріма Абдул-Джаббара, який виступав у НБА з 1969 по 1989 рік і завершив кар'єру з 44 149 очками (38 387 + 5 762).

Зазначимо, ЛеБрон також є рекордсменом ліги за результативністю у плей-оф, але він поки що лише третій у списку найкращих бомбардирів регулярних чемпіонатів, поступаючись Абдул-Джаббару та Карлу Мелоуну (36 928).

Додамо, що тільки ці троє зуміли перевершити позначку 40 000 очок у регулярних чемпіонатах і плей-оф.

"Щоразу протягом кар'єри, коли я виявляюсь якось пов'язаний з найбільшими гравцями, я відчуваю щось неймовірне", — заявив ЛеБрон після зустрічі.

Нагадаємо, за новим контрактом з "Лейкерс", ЛеБрон заробляє $82 за хвилину.

Григорій МухінГригорій Мухін
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