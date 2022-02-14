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Колишній глава WADA радить Росії взяти тайм-аут на одну-три олімпіади

Дік Паунд прокоментував ситуацію з позитивним допінг-тестом Валієвої.

Колишній глава WADA радить Росії взяти тайм-аут на одну-три олімпіади
Дік Паунд
Фото: EPA/UPG

Росії потрібно взяти перерву на одну-три олімпіади після допінгового скандалу за участю фігуристки Каміли Валієвої.

Таку думку озвучив перший президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA), найстарший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд.

"У певний момент, коли країна є абсолютно невиправною, ви опиняєтеся в ситуації, коли цій країні необхідно взяти тайм-аут.

Ми могли б сказати: ми можемо допомогти вам. Ви маєте проблему. Ми допоможемо зосередитись на ній. Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три олімпіади, доки ви не візьмете все це під контроль", – цитує Паунда reuters.com.

"Але росіяни не допомагають собі, бо вони абсолютно не покаялися. Вони нічого не визнають, вони оскаржують кожне рішення. Я думаю, що підхід, ймовірно, був занадто м'яким, щоб дозволити їм виступати як Олімпійський комітет Росії", - заявив ексглава WADA.

"Я впевнений, що росіяни заручилися підтримкою юристів і роблять усе можливе, щоб контролювати можливі збитки. Але як ви могли наразити Валієву на такий ризик? Це не схоже на зіпсовану добавку, це нетерапевтичне використання доволі потужного препарату", - переконаний функціонер МОК.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) та Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) на тимчасове усунення від змагань російської фігуристки Каміли Валієвої і допустив її до участі в Олімпіаді-2022.

Григорій МухінГригорій Мухін
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